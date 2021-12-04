Американский посол в России Джон Салливан: отъезд российских дипломатов из США - это не высылка

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4 декабря 2021, 16:29 Источник: РБК

Джон Салливан (в центре) с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/globallook.com

Посол США в России Джон Салливан не считает выдворением требование к 27 российским дипломатам для конца января покинуть США. По его словам, США таким образом следуют логике России и ее принципам паритета в дипломатических отношениях.

Об этом глава американской дипмиссии заявил в интервью РБК.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о том, что 27 российских дипломатов, проработавших в США три года, и их семьи вынуждены покинуть США 30 января. Еще столько же работников посольства РФ уедут из страны 30 июня 2022 года. Посол назвал это фактическим выдворением. Джон Салливан не согласился со своим российским коллегой и объяснил, что США действуют по тому же принципу, что и Россия.

«Когда американский дипломат приезжает в Россию, он получает визу на три года и ему разрешается въехать в страну, и оставаться в течение трех лет, он получает также дипломатическую аккредитацию и с этим получает дипломатический статус и иммунитет. В этом смысле он не может подвергнуться уголовному преследованию и так далее. Для российских дипломатов мы тоже выдавали визы на три года, но когда действие визы истекало, иммунитет и привилегии, которые получал российский дипломат, не истекали. Они могли оставаться с привилегиями и дипломатическим иммунитетом, как дипломаты, им было не обязательно уезжать. К нам, к нашим дипломатам здесь не было такого же отношения»,— пояснил Салливан.

По его словам, когда российские визы американских дипломатов истекали, они были вынуждены уезжать из России.

«Российское правительство всегда говорило, что хочет паритета и взаимности в наших дипломатических отношениях. Что ответили мы — к дипломатам обеих стран должны относиться одинаково: трехлетняя виза и истечение привилегий и иммунитета, как только истекает виза. Так относятся к нам и так мы тоже будем относиться», - подчеркнул посол.

Об изменении порядка пребывания российских дипломатов в США американская сторона уведомила российское посольство год назад.

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