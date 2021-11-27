Посол РФ в Вашингтоне Антонов: 27 российских дипломатов вынужденно покинут США 30 января

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27 ноября 2021, 22:56 Источник: ТАСС

Анатолий Антонов, MFA Russia /globallook.com

27 российских дипломатов и их семьи вынужденно покинут США 30 января. Еще столько же работников посольства РФ уедут из страны 30 июня 2022 года. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

«Дипломатов наших [в США] выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей - 27 человек с семьями,- сказал посол.- 30 июня уедет аналогичное количество отсюда».

По словам Антонова, в США ведется политика по разъединению семей дипломатов. «Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом. У супруг ряда наших товарищей отобрана аккредитация. Детям не дают визы. Не понимаю, на что нацелена эта политика по разъединению семей российских дипломатов»,- посетовал он.

Руководитель дипмиссии заявил также, что Соединенные Штаты по-прежнему склонны видеть в России врага. «Не меняется практически ничего. По-прежнему атмосфера здесь отравлена русофобией: в СМИ, в Конгрессе, в госаппарате. Все это мешает выстраиванию российско-американских отношений»,- сказал Антонов.

Напомним, летом Соединенные Штаты внесли Россию в список «недружественных стран». С 1 августа посольство США в Москве и генконсульства в Екатеринбурге имеют право нанимать на работу только американцев.

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