Экс-посол США в Москве Джек Мэтлок рассказал о практике взаимной высылки дипломатов

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2 августа 2021, 18:18 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

С первого августа посольство США в Москве и генконсульства в Екатеринбурге имеют право нанимать на работу только американцев. Это явилось следствием внесения Соединенных Штатов Россией в список «недружественных стран». Посол США Джек Мэтлок, работавший в Москве в 80-х годах прошлого века, рассказал о подобных обстоятельствах, имевших место в период позднего СССР.



Джек Мэтлок прибыл в Москву в апреле 1987 года, когда после одного из шпионских дел советские власти запретили работать в посольстве США гражданам СССР. Он рассказал о том, как происходил процесс замещения советских сотрудников гражданами США.



«Этот процесс занял несколько месяцев. Но я должен сказать, что у него было немало плюсов. Так, например, мы смогли завезти в страну нескольких профессиональных сотрудников компаний по уборке помещений, им было лет по 40–50, они были рады таким переменам в своей жизни и выкладывались по полной. А на вакансии водителей, официантов и других нам удалось нанять американских студентов, изучавших русский язык. Они приезжали к нам на два года, а затем возвращались в США, значительно улучшив знания языка, страны и так далее. Многие впоследствии прекрасно выстроили карьеру. У меня в резиденции в качестве домработницы трудилась студентка из США, потом она перешла в секцию по связям с общественностью нашего посольства, а года через три-четыре стала вице-президентом международного банка», - вспоминает бывший посол Соединенных Штатов.



Он считает, что в нынешней ситуации виноваты и США, и Россия.



«Конечно, американское посольство справится, справилось же тогда в более сложной ситуации, но вообще это очень странно в свободной рыночной экономике лишать своих собственных граждан права работать там, где они столько лет проработали», - отмечает Джек Мэтлок.



Он подчеркивает, что вместо того, чтобы открывать больше каналов коммуникации, представители обеих сторон сужают базу, при этом американское посольство уже перестало выдавать визы.



«Гражданам РФ придется получать визы США в других странах. Не представляю, кому такая ситуация может быть на пользу. Но я понимаю, почему посольство вынуждено свернуть эти услуги в условиях отсутствия персонала, ведь это связано с большим количеством обрабатываемой информации и серьезными требованиями к этому процессу со стороны властей США», - рассказал бывший американский посол.



По его мнению, в дипломатических конфликтах времен СССР и нынешнем - много общего, но принимаемые меры лишь мешают решать общие проблемы.



«Сегодня США и Россия (и кстати, Китай тоже) сталкиваются с множеством общих вызовов — пандемия коронавируса, изменение климата, миграционные потоки и так далее. Нам надо совместно решать эти проблемы вместо того, чтобы ссориться из-за менее значимых вопросов. А искусственно ограничивая возможности дипломатов выполнять свою работу, мы подрываем шансы на успешные совместные действия по преодолению глобальных проблем. Я абсолютно убежден, что у нас на самом деле куда больше общих интересов, в том числе в сфере безопасности, чем расхождений», - заключил Джек Мэтлок.





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