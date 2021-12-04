Меркель в последнем видеообращении на посту канцлера ФРГ призвала жителей страны привиться

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4 декабря 2021, 13:25 Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Ангела Меркель, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в последний раз на посту главы правительства обратилась к гражданам страны и призвала их сделать прививку против коронавируса нового типа.

Ангела Меркель напомнила, что ее первое видеообращение на должности канцлера состоялось более пятнадцати лет назад. В общей сложности их было записано свыше шестисот.

И.о. канцлера ФРГ подчеркнула, что жители страны имеют ключ к преодолению пандемии COVID-19 в виде эффективной и надежной вакцины. "Я настоятельно прошу вас – отнеситесь серьезно к коварному вирусу", – заметила Ангела Меркель и призвала людей пройти вакцинацию. Она также поблагодарила граждан, которые соблюдают все правила и ограничения в период пандемии.

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