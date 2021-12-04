Экс-председатель ЕК Юнкер рассказал, что Меркель раздражала его долгими размышлениями

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4 декабря 2021, 10:36 Источник: Die Welt

Жан-Клод Юнкер, Horst Galuschka/dpa

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал качество покидающей пост канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которое раздражало его больше всего. По его словам, речь идет о необходимости долго думать.

Жан-Клод Юнкер отметил, что не винит Ангелу Меркель за проблемы Европы, но подчеркнул, что иногда его раздражало то, что экс-канцлеру ФРГ требуется много времени, чтобы дойти от размышлений о конечном результате до того, что в действительности происходит.

Экс-председатель ЕК, однако убежден, что Меркель оказалась "в нужном месте и в нужный момент", когда разгорелся миграционный кризис 2015 года.

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