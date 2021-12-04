Экс-председатель ЕК Юнкер рассказал, что Меркель раздражала его долгими размышлениями

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал качество покидающей пост канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которое раздражало его больше всего. По его словам, речь идет о необходимости долго думать.
Жан-Клод Юнкер отметил, что не винит Ангелу Меркель за проблемы Европы, но подчеркнул, что иногда его раздражало то, что экс-канцлеру ФРГ требуется много времени, чтобы дойти от размышлений о конечном результате до того, что в действительности происходит.
Экс-председатель ЕК, однако убежден, что Меркель оказалась "в нужном месте и в нужный момент", когда разгорелся миграционный кризис 2015 года.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.