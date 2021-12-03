В Германии прошли торжественные проводы и.о. канцлера ФРГ Меркель

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3 декабря 2021, 09:36 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: Michael Kappeler/dpa/globallookpress.com

В Германии 2 декабря бундесвер во дворе министерства обороны провел торжественную церемонию «Большая вечерняя заря», посвященную проводам и. о. канцлера Ангелы Меркель.

Меркель выступила перед военными с речью. Она поблагодарила народ и политических соратников за доверие, поддержку и совместную работу.

«Когда я сегодня стою перед вами, я чувствую благодарность и смиренность. Смиренность перед должностью (федерального канцлера), которую я так долго занимала, благодарность за доверие, которое я прочувствовала. Доверие - важнейший капитал в политике»,- высказала и.о. главы правительства.

Также Меркель поблагодарила врачей и волонтеров, которые борются с пандемией. По ее словам, последние два года показали, «какое большое значение имеет доверие к политике, к науке и общественному дискурсу» и «каким хрупким оно может быть».

Кроме того, и.о. канцлера вспомнила финансовый кризис 2008 года и миграционный кризис 2015 года, которые выпали на время ее правления.

Затем военнослужащие промаршировали с факелами, исполнив несколько музыкальных композиций, в том числе по выбору Меркель. И.о. канцлера ФРГ заказала песню «Ты забыл цветную плёнку», который исполняла звезда немецкого рока Нина Хаген.

Официально Меркель покинет должность до 8 декабря.

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