Associated Press: разведка США утверждает, что Россия планирует «вторжение» на территорию Украины в январе

Американские разведывательные службы утверждают, что Россия планирует осуществить "вторжение" на территорию Украины в начале следующего года. Об этом сообщил источник в администрации президента США.
Инсайдер уверяет, что Россия в настоящий момент готовится разместить на границе с Украиной до 175 тысяч своих военных, причем половина из них якобы уже находится в соответствующих точках.
Источник также заявил в разговоре с представителями СМИ о "намерениях" Москвы отправить в пограничные районы свыше сотни батальонных тактических групп, а также бронетехнику, артиллерию и необходимое оборудование.
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