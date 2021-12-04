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Associated Press: разведка США утверждает, что Россия планирует «вторжение» на территорию Украины в январе

, 11:12 Источник: Associated Press

Associated Press: разведка США утверждает, что Россия планирует «вторжение» на территорию Украины в январе
солдат, pixabay.com

Американские разведывательные службы утверждают, что Россия планирует осуществить "вторжение" на территорию Украины в начале следующего года. Об этом сообщил источник в администрации президента США.

Инсайдер уверяет, что Россия в настоящий момент готовится разместить на границе с Украиной до 175 тысяч своих военных, причем половина из них якобы уже находится в соответствующих точках.

Источник также заявил в разговоре с представителями СМИ о "намерениях" Москвы отправить в пограничные районы свыше сотни батальонных тактических групп, а также бронетехнику, артиллерию и необходимое оборудование.

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