Замгоссекретаря США Шерман заявила, что разговор Лаврова и Блинкена был прямолинейным

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4 декабря 2021, 08:00 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен и Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя американского Госдепа Энтони Блинкена в Стокгольме были прямолинейными.

Уэнди Шерман подчеркнула, что беседа дипломатов в то же время была очень сердечной и профессиональной.

Первый заместитель госсекретаря США также обратила внимание на то, что в последнее время появились решительные заявления европейских лидеров о том, что если президент России Владимир Путин предпримет действия относительно Украины, то рассматриваться будут "практически все варианты возможных ответных мер". Речь идет о якобы готовящемся вторжении на Украину. Москва категорически опровергает данную информацию.

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