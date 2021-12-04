Замгоссекретаря США Шерман заявила, что разговор Лаврова и Блинкена был прямолинейным

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя американского Госдепа Энтони Блинкена в Стокгольме были прямолинейными.
Уэнди Шерман подчеркнула, что беседа дипломатов в то же время была очень сердечной и профессиональной.
Первый заместитель госсекретаря США также обратила внимание на то, что в последнее время появились решительные заявления европейских лидеров о том, что если президент России Владимир Путин предпримет действия относительно Украины, то рассматриваться будут "практически все варианты возможных ответных мер". Речь идет о якобы готовящемся вторжении на Украину. Москва категорически опровергает данную информацию.
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