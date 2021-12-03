Блинкен заявил, что Байден в разговоре с Путиным заявит о настрое Вашингтона на стабильные отношения с Москвой

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3 декабря 2021, 22:27 Источник: ТАСС

госсекретарь США Энтони Блинкен, Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский лидер Джо Байден в ходе грядущего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявит о настрое Вашингтона на более стабильные отношения с Москвой.

Энтони Блинкен в пятницу, 3 декабря, подчеркнул, что в Вашингтоне ожидают, что беседа Джо Байдена и Владимира Путина состоится "в ближайшем будущем". По словам руководителя Госдепа, ничем нельзя заменить прямой разговор и взаимодействие между официальными лицами.

Ранее сегодня помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что переговоры глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена планируется провести после визита российского лидера в Индию.

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