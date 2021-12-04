Байден предупредил, что не примет «ничьих красных линий» по ситуации на Украине

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4 декабря 2021, 07:09 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не примет каких-либо "красных линий" относительно ситуации на Украине, про которые говорил глава Российской Федерации Владимир Путин.

"Я не приму ничьих красных линий", – подчеркнул Джо Байден в рамках беседы с представителями средств массовой информации.

На вопрос журналистов о том, как предотвратить "вторжение России на Украину", американский лидер заметил, что рассчитывает на долгий разговор с Владимиром Путиным в рамках контакта, который в скором времени должен состояться.

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