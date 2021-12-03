Антонов призвал США не искать «второе дно» в Минских соглашениях

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону следует добиваться от Киева реализации Минских соглашений, а не пытаться выискивать в договоренностях несуществующий скрытый смысл.
Анатолий Антонов подчеркнул, что его очень смутили фразы, которые в последнее время стали чаще звучать о Минских договоренностях от американских коллег и официальных представителей Белого дома. Дипломат призвал не искать какого-либо подвоха или второго дна у данных соглашений.
Посол РФ в США напомнил, что вышеуказанные договоренности оформлены в качестве обязывающей резолюции Совбеза ООН, их следует выполнять в том виде, в котором они были подписаны.
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