Аргументы Недели Политика 13+

Антонов призвал США не искать «второе дно» в Минских соглашениях

, 20:48 Источник: ТАСС

Антонов призвал США не искать «второе дно» в Минских соглашениях
посол России в США Анатолий Антонов, Pavel Bednyakov/Xinhua

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтону следует добиваться от Киева реализации Минских соглашений, а не пытаться выискивать в договоренностях несуществующий скрытый смысл.

Анатолий Антонов подчеркнул, что его очень смутили фразы, которые в последнее время стали чаще звучать о Минских договоренностях от американских коллег и официальных представителей Белого дома. Дипломат призвал не искать какого-либо подвоха или второго дна у данных соглашений.

Посол РФ в США напомнил, что вышеуказанные договоренности оформлены в качестве обязывающей резолюции Совбеза  ООН, их следует выполнять в том виде, в котором они были подписаны.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

В Росстате заявили, что число россиян с доходами ниже границы бедности составило 11%

В Росстате заявили, что число россиян с доходами ниже границы бедности составило 11%

В Росстате в пятницу, 3 декабря, заявили, что количество россиян с доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2021 года снизилось до 16 миллионов человек и составило 11 процентов населения.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью