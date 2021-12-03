Патрушев: Блинкен подтвердил безальтернативность Минских соглашений

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил безальтернативность Минских соглашений.
Накануне глава американского Госдепа США Энтони Блинкен провел в Стокгольме встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в рамках которой дипломаты обсудили мирное урегулирование конфликта в Донбассе, а также ключевые темы двухсторонних отношений.
Николай Патрушев отметил, что РФ не раз указывала на то, что не существует альтернативы Минским договоренностям, а теперь это подтвердил и госсекретарь США.
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