Патрушев: Блинкен подтвердил безальтернативность Минских соглашений

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3 декабря 2021, 18:17 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен, Francisco Canedo/XinHua

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил безальтернативность Минских соглашений.

Накануне глава американского Госдепа США Энтони Блинкен провел в Стокгольме встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в рамках которой дипломаты обсудили мирное урегулирование конфликта в Донбассе, а также ключевые темы двухсторонних отношений.

Николай Патрушев отметил, что РФ не раз указывала на то, что не существует альтернативы Минским договоренностям, а теперь это подтвердил и госсекретарь США.

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