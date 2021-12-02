Лавров разъяснил Блинкену суть Минских соглашений на двусторонней встрече в Стокгольме

Аргументы Недели → Политика 13+

2 декабря 2021, 21:48 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров и Энтони Блинкен, фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что разъяснил госсекретарю США Энтони Блинкену суть минских договоренностей. 2 декабря в Стокгольме состоялась встреча между представителями внешнеполитических ведомств.

Лавров отметил, что разговор с Блинкеном был «достаточно профессиональным», но отдельные вопросы требовали дополнительного пояснения. По его словам, в ходе общеминистерской дискуссии госсекретарь «стал перечислять требования к России по выполнению минских договоренностей», включая «соблюдение прекращения огня, включая вывод тяжелых вооружений, прекращения экономического вмешательства». При этом министр все ему разъяснил, «процитировал» в ходе двусторонней встречи.

«Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском»,- пояснил глава МИД РФ.

Он считает, что одержимость стремлением завязать все минские договоренности на действии и поведении России присутствует у всех натовских стран – «заведенность на эту тему».

Ранее Лавров предупредил госсекретаря Энтони Блинкена о серьезных последствиях втягивания Украины в геополитические игры США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости