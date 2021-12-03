Владимир Путин до конца 2021 года может провести очные встречи с лидерами стран ЕАЭС и СНГ

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3 декабря 2021, 17:50 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин до конца текущего года может провести очные встречи с лидерами стран ЕАЭС и СНГ. Об этом заявил в пятницу, 3 декабря, помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Согласно последней информации, в декабре 2021 года запланировано проведение заседания Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, которое завершит председательство Казахстана в ЕАЭС. Также у Владимира Путина в графике значатся несколько контактов, в частности, в очном формате.

Известно, что среди прочих предусмотрены переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

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