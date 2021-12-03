Байден пошутил, что главный инфекционист США Фаучи является «настоящим президентом» страны

Президент США Джо Байден в ходе выступления, посвященного новой стратегии правительства по борьбе с пандемией, пошутил, что "настоящим президентом" страны является главный инфекционист Штатов Энтони Фаучи.
Джо Байден подчеркнул в пятницу, 3 декабря, что Энтони Фаучи в настоящий момент настолько вовлечен в дела Белого дома, что политику иногда кажется, что врач и есть "настоящий президент" Соединенных Штатов Америки.
Американский лидер уточнил, что видит главного инфекциониста страны чаще, чем свою супругу. "Смотрите, кто президент? Фаучи!" – в шутку воскликнул политик.
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