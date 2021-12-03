Ушаков не подтвердил подготовку встречи Путина и Зеленского

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3 декабря 2021, 16:30 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, NASA/via Globallookpress.com

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил днем в пятницу, что не слышал о проведении подготовки к контактам главы РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского.

Юрий Ушаков в рамках разговора с журналистами 3 декабря подчеркнул, что у него нет информации о том, что ведется подготовка к такому контакту.

Напомним, в минувшую среду президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил о готовности к прямому разговору с Владимиром Путиным и отметил, что не боится встречи с президентом России.

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