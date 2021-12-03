Сенатор Косачев заявил, что Россия не готовится к какой-либо наступательной операции на границе с Украиной

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3 декабря 2021, 15:13 Источник: Россия 24

сенатор Константин Косачев, MFA Russia/via Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что страна не ведет подготовку к какой-либо наступательной операции в Донбассе и опровергает возможность начала военного конфликта с Украиной.

Константин Косачев уточнил, что последовательное опровержение вышеуказанного сценария ведется на всех возможных уровнях, начиная с президентского. Сенатор подчеркнул, что никакой повышенной военной активности у украинских границ нет.

Косачев добавил, что в интересах обеспечения собственной безопасности Россия имеет право на принятие определенных мер, поскольку поступила информация о возможной провокации со стороны Киева.

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