Сенатор Косачев заявил, что Россия не готовится к какой-либо наступательной операции на границе с Украиной

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что страна не ведет подготовку к какой-либо наступательной операции в Донбассе и опровергает возможность начала военного конфликта с Украиной.
Константин Косачев уточнил, что последовательное опровержение вышеуказанного сценария ведется на всех возможных уровнях, начиная с президентского. Сенатор подчеркнул, что никакой повышенной военной активности у украинских границ нет.
Косачев добавил, что в интересах обеспечения собственной безопасности Россия имеет право на принятие определенных мер, поскольку поступила информация о возможной провокации со стороны Киева.
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