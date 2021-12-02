Лавров пообещал ответные меры США в случае введения новых, «адских» санкций

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2 декабря 2021, 21:59 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон введет небывалые антироссийские санкции за «агрессию» против Украины.

Лавров с иронией отметил, что все бывает когда-то в первый раз.

«До этого тоже были санкции, которых раньше не было. Наши западные коллеги просто абсолютно утратили культуру диалога, культуру дипломатических переговоров и достижения консенсуса, способность коллективно искать баланс интересов - чуть что не по их желанию, сразу вводятся санкции»,- продолжил дипломат.

Министр добавил, что Россия отреагирует, если последуют новые, «адские» санкции. Пока Лавров не знает, на что решится Запад. Кроме того, он назвал введение очередных финансовых ограничений «тупиковым путем».

«В конечном итоге он обернется против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер. Я надеюсь, что это отражает не прискорбный факт, что западники утратили способности вести переговоры, а что просто им пока русофобское течение в НАТО и ЕС не позволяет действительно заняться конкретными делами, отойти от конфронтации и заниматься тем, ради чего ОБСЕ создавалась»,- заключил Лавров.

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