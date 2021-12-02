Политолог Казаков: Лукашенко опасается быть «привязанным» к России, поэтому отодвигает вопрос введения единой валюты

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2 декабря 2021, 20:58 Источник: Свободная пресса

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков прокомментировал возможность введения единой валюты РФ и Белоруссии.

«Не смотря на высокую степень интеграции и свободу действий в экономическом плане, Лукашенко все же опасается быть „привязанным“ к России в негативном плане этого понимания. Поэтому он постоянно отодвигает вопрос, связанный с валютой»,- высказал он в беседе с «СП».

Казаков пояснил, что единая валюта снижает степень суверенитета государства, поэтому Лукашенко хочет сохранить в Белоруссии свою, национальную валюту. Однако эксперт считает, что снимать этот вопрос с повестки все равно нельзя, поскольку, если интеграция приобретет «реальный характер», то тема, связанная с валютой, поднимается вновь. Политолог не исключает, что это может произойти только спустя несколько лет.

«Скорее всего, это произойдет уже после 2024 года. А в ближайшее время этот вопрос не будет актуальным, поскольку нет такой степени интеграции между государствами»,- добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов.

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