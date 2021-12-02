Лукашенко допустил проведение в Белоруссии досрочных президентских выборов

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2 декабря 2021, 09:50 Источник: РИА "Новости"

Александр Лукашенко, Kremlin Pool/globallook.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках разговора с представителями СМИ не исключил проведение досрочных президентских выборов в республике после принятия обновленной конституции.

Предполагается, что конституционный референдум состоится не позднее февраля будущего года.

Александр Лукашенко сообщил журналистам, что выборы могут "максимум состояться в срок", однако также допустил проведение досрочного избирательного процесса. Политик уточнил, что это может произойти на основании того, что президент Белоруссии так решит, или в переходных положениях конституции будут закреплены другие сроки.

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