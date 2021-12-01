Дмитрий Песков: остановить конфликт в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами

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1 декабря 2021, 14:10 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что войну в Донбассе невозможно остановить без прямых переговоров с Россией.

«Война в Донбассе является внутриукраинской, мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта. Это не так», - сказал Песков. - Остановить войну в Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014-го года».

По словам пресс-секретаря президента РФ, Россия предпринимает все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, действуя в рамках Минских соглашений.

«Россия делает все возможное для того, чтобы помочь Украине справиться с этой проблемой, урегулировать проблему Донбасса. Работает в этом контексте в "нормандском формате", сохраняет свою приверженность нормандскому формату и Минским договоренностям и ожидает прежде всего для урегулирования выполнения Киевом всех принятых на себя обязательств», - заключил Песков.

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