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МИД России потребовал от ряда сотрудников американского посольства до 31 января покинуть Москву

, 12:45 Источник: "Говорит Москва"

МИД России потребовал от ряда сотрудников американского посольства до 31 января покинуть Москву
Посольство США в Москве, ALEXEY BYCHKOV/globallook.com

Министерство иностранных дел России потребовало от сотрудников посольства США, которые работают в нашей стране более 3 лет, покинуть Москву до 31 января. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, эта мера — ответ на действия США в отношении российских дипломатов.

«Нам подобную игру навязали американские партнеры. Мы долго и упорно пытались их вразумить и все-таки направить на какое-то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор», — заявила Захарова на брифинге в Москве.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, что до 30 января 27 российских дипломатов и их семьи вынужденно покинут США.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом», — сказала Захарова. 

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