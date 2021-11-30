Депутат Рашкин попал в больницу на нервной почве

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30 ноября 2021, 12:22 Источник: "Независимая газета"

Валерий Рашкин, Valery Rashkin/ Globallookpress.com

Валерий Рашкин, которого 25 ноября Госдума лишила депутатской неприкосновенности, попал в больницу. Как рассказали его однопартийцы, у парламентария на нервной почве обострилась болезнь глаз.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил «Независимой газете», что с минувшего четверга никаких действий следственные органы не предпринимали. Сам же Рашкин лег в больницу на операцию, поскольку на нервной почве у него произошло обострение давней болезни глаз.

«Сейчас не было ни обысков, ни допросов. Пока Володин завизирует документы, пока они уйдут в прокуратуру, возможно, за дело возьмется и Следственный комитет. Разрешение следствием у Госдумы получено, неприкосновенность снята, сам Рашкин признался и уже даже компенсировал преступление покупкой нового лося, так что спешить правоохранителям некуда. Поэтому дело на разработке», – сказал Обухов.

Политик предположил, что расследование может затянуться надолго и закончиться реальным сроком.

«Репрессивный аппарат запущен, силовая машина начала движение. По делу работают трое следователей по особо важным делам и 10 простых следователей, им всем нужно будет отчитываться, показывая свою работу. Поэтому предпосылки такие, что все пойдет по самому негативному сценарию – и лишение мандата депутата, и, может быть, даже тюремный срок».

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