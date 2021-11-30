Кулеба заявил, что украинская армия значительно усилилась с 2014 года и при необходимости «ответит на удар» РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга для иностранных журналистов заявил, что ВСУ стали значительно сильнее, чем в 2014 году, вследствие чего смогут "ответить на удар" РФ.
В то же время глава украинского внешнеполитического ведомства призвал другие страны к "оперативным действиям" в целях сдерживания России. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если РФ примет решение провести военную операцию, "все произойдет буквально в мгновение ока".
Дипломат утверждает, что российская сторона "развернула значительные военные силы" в регионах, которые находятся недалеко от украинской границы. Кулеба уточнил, что течь идёт о 115 тысячах военнослужащих, танках, артиллерии, ВВС, ВМС и о средствах радиоэлектронной борьбы.
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