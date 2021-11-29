Депутат Рады Рабинович предупредил Украину об угрозе исчезновения за 10 ближайших лет из-за сокращения численности населения

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил Украину об угрозе исчезновения из-за гигантских темпов сокращения численности населения страны. Рабинович привел информацию ООН о демографической обстановке на Украине, согласно которой около 30 процентов украинских граждан не доживают до 65 лет.
На заседании согласительного совета парламента Вадим Рабинович высказался: "Ужас в том, что более половины этих людей можно было бы спасти и предотвратить смерти, но право на лечение на Украине уничтожили".
Депутат Рады заключил, что население Украины уменьшилось до 35 миллионов человек. По словам Рабиновича, около трех миллионов украинцев работают за рубежом и число мигрантов продолжит расти.
"Таким образом, мы уничтожим Украину в ближайшие десять лет", — подчеркнул украинский парламентарий.
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