Депутат Рады Рабинович предупредил Украину об угрозе исчезновения за 10 ближайших лет из-за сокращения численности населения

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29 ноября 2021, 21:15 Источник: РИА Новости

Вадим Рабинович, фото из соцсети

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил Украину об угрозе исчезновения из-за гигантских темпов сокращения численности населения страны. Рабинович привел информацию ООН о демографической обстановке на Украине, согласно которой около 30 процентов украинских граждан не доживают до 65 лет.

На заседании согласительного совета парламента Вадим Рабинович высказался: "Ужас в том, что более половины этих людей можно было бы спасти и предотвратить смерти, но право на лечение на Украине уничтожили".

Депутат Рады заключил, что население Украины уменьшилось до 35 миллионов человек. По словам Рабиновича, около трех миллионов украинцев работают за рубежом и число мигрантов продолжит расти.

"Таким образом, мы уничтожим Украину в ближайшие десять лет", — подчеркнул украинский парламентарий.

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