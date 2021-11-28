Дмитрий Песков: обвиняя Россию в агрессии, Киев, возможно, скрывает собственную попытку силового решения вопроса в Донбассе

Аргументы Недели → Политика 13+

28 ноября 2021, 20:05 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал беспочвенными утверждения о том, что Россия собирается нападать на кого-то, а истерию, нагнетаемую различными СМИ и президентом Зеленским по этому поводу, - неприемлемой.

«Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой», - заявил Песков в интервью ТАСС.

Комментируя высказывание Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин «должен публично сказать» об отсутствии у него планов напасть на Украину, Песков заявил: «Сами утверждения о том, что Россия на кого-то собирается наступать, и упреки в адрес России в том плане, что Россия как-то агрессивно себя ведет, абсолютно беспочвенны и неверны по сути».

По мнению Пескова, обвиняя Россию в агрессии, Киев, возможно, пытается скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе.

«Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Украины] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием», - заявил пресс-секретарь президента России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости