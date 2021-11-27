Сенатор Ольга Ковитиди назвала США «мировым лицедеем» в связи с призывом НАТО к деэскалации ситуации вокруг Украины

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27 ноября 2021, 21:51 Источник: RT

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в интервью RT прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего Россию к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Политик назвала Соединенные Штаты «мировым лицедеем». По ее мнению, страна в очередной раз подтвердила свой «нелицеприятный статус».

По мнению Ковитиди, не кто иной как США организовали переворот на Украине, «де-факто лишив это государство суверенитета», а теперь ищут виноватых в разгоревшемся в стране конфликте.

«Инструментом обвинения выступает по сложившейся традиции НАТО. На этом фоне призывы к России генсека НАТО Йенса Столтенберга о так называемой «деэскалации ситуации вокруг Украины» выглядят цинично и крайне неправдоподобно», — заявила Ковитиди.

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