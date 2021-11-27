Генсек НАТО Столтенберг: стягивание российских войск к украинской границе нельзя считать просто блефом

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27 ноября 2021, 17:03 Источник: РИА Новости

Йенс Столтенберг, Christian Marquardt/globallook.com

Стягивание российских войск к украинской границе нельзя считать просто блефом, поскольку раньше Россия уже применяла силу против своих соседей. Об это в интервью германскому изданию Welt заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Уже второй раз за этот год мы наблюдаем, что Россия стянула тысячи солдат к границе с Украиной... Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей. Поэтому нельзя предполагать, что это просто блеф», - сказал Столтенберг.

Генсек альянса заявил также, что НАТО будет и дальше оказывать Украине «политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии».

В то же время Столтенберг подчеркнул важность сохранения диалога с Россией. «Я призываю Россию к снижению напряженности и деэскалации. В то же время мы по-прежнему открыты для диалога с Россией. Когда напряженность высока, диалог играет еще более значимую роль», - сказал он.

Ранее 15 ноября Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс наблюдает «значительную и необычную концентрацию российских» сил у границ Украины и призвал Россию к «прозрачности».

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