Захарова обвинила ЕС в том, что он вливает деньги в белорусских «демократов» и не находит «рваного евро» для мигрантов на границе

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27 ноября 2021, 16:13 Источник: Telegram

Мария Захарова, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз в том, что он тратит большие деньги на поддержку белорусской «демократии», раскачивая таким образом ситуацию в стране. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой в Вене состоялось «диковатое мероприятие», на котором представители ЕС обсуждали со экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, как им «обустроить Белоруссию».

«Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства. На встрече не было журналистов. Зато вовсю бомбил Telegram-канал белорусской оппозиции в изгнании. Задумка участников считывается элементарно – убедить белорусов в древней мудрости о том, что «заграница им поможет». А заодно показать в очередной раз, что на демократию денег не жалко. Это же не 3 тысячи мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро»,- написала Захарова.

В своем посте она приводит данные из открытых источников, сколько денег вкладывает Запад в «антибелорусский проект». Так, глава Евросовета Шарль Мишель, по словам Захаровой, пообещал «народу Белоруссии 53 млн евро с целью поддержки мирного перехода власти в стране». Германия - «21 миллион евро на развитие гражданского общества в стране». Обещали поддержку также Польша, США, Великобритания и другие западные страны.

«Очевидно, что все это – только малая часть средств, идущих на содержание «патриотов». Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом: не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним»,- резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что Евросоюз разработал план по оказанию Белоруссии экономической помощи на сумму не менее трех миллиардов евро при условии демократизации республики.

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