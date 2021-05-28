Евросоюз пообещал Белоруссии 3 миллиарда евро в случае смены власти

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28 мая 2021, 17:33 Источник: РБК

евро, фото: pixabay.com

Евросоюзом разработан план по оказанию Белоруссии экономической помощи на сумму не менее трех миллиардов евро при условии демократизации республики. Такую сумму назвала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила, что до той поры эти средства будут заморожены.

В плане помощи республике отмечены 3 основных направления. Первое из них - восстановление экономики с помощью европейских инвесторов.

Второе - поддержка структурных реформ и повышение конкурентоспособности, в частности, изменение законодательства, защита частной собственности, проведение судебной реформы, реформы высшего образования, инвестиции в реформы систем социальной защиты, пенсионного обеспечения, помощи инвалидам и необеспеченным слоям населения, децентрализация госуправления.

И третье основное направление: инвестирование в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию.

План также предусматривает укрепление политических отношений между ЕС и Белоруссией. В перспективе планируется новое соглашение между ними.

Ранее Лукашенко заявил о наличии прямой угрозы суверенитету и целостности Белоруссии.

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