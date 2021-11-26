Эксперт по энергетике Пикин: будущий министр экономики ФРГ, несмотря на критику «Северного потока-2», не помешает его реализации

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26 ноября 2021, 14:12 Источник: "Экономика сегодня"

"Северный поток-2", Stefan Sauer/globallook.com

Будущий министр экономики и климата ФРГ, несмотря на свои жесткие высказывания по поводу «Северного потока-2», не станет препятствием для реализации проекта. Об этом заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Сопредседатель партии «Зеленые» (ФРГ) Роберт Хабек возглавит министерство экономики и климата в новом правительстве ФРГ. Он не раз высказывал критику в адрес «Северного потока -2», заявляя, что трубопровод оказывает давление на Украину и усиливает зависимость Германии.

По мнению директор Фонда энергетического развития Сергея Пикина, это обстоятельство вряд ли помешает реализации проекта. «Министр в ФРГ имеет ограниченные полномочия. Когда политики идут на выборы, они делают одни заявления, а когда приходят к власти и начинают заниматься реальной экономикой, их позиция часто меняется на противоположную», – считает эксперт.

По словам Пикина, «Северный поток — 2» необходим экономике ФРГ, в германские компании вложили в проект миллиарды евро.

«Неоднократно случалось, что оппозиционеры после прихода к власти становились государственниками и вели дела в том политическом ракурсе, что и их предшественники. Для экономического министра главным является экономика: «Северный поток – 2», как и «Северный поток – 1», является частью энергетики ФРГ, это не проект, а компонент газотранспортной системы», – заключил Пикин.

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