Сатановский: заявление «Зеленых» в Германии является игрой перед избирателями

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24 ноября 2021, 17:06 Источник: Свободная пресса

Евгений Сатановский, фото: vk.com/eysatanovsky

Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление депутата фракции партии «Союз 90/Зеленые» в бундестаге ФРГ Омида Норипура о том, что новые санкции США против газопровода «Северный поток-2» неприемлемы.

Как отметил немецкий политик, «Зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не могут понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной».

Евгений Сатановский считает что любая политическая партия ориентируется на свои перспективы у избирателей, а немецкому избирателю уже осточертели американские нотации и вмешательство во внутренние дела ФРГ по любому поводу,- сообщает «Свободная пресса».

Сатановский убежден, что любая вещь, которая происходит в политике, причем будь это немецкие депутаты, или российские парламентарии, это всегда игра перед избирателями.

«Правительство, вроде как сформировано, и «Зеленые» свои посты получили. Но учитывая то, что на дворе зима, и, будет она не самой теплой в истории ФРГ, лишний раз напоминать избирателям о том, что «Союз 90/Зеленые» де-факто солидаризировались с шантажом администрации США, им как-то не хочется, поскольку избиратели будут им напоминать о солидарности со Штатами» постоянно.

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