Песков опроверг все намеки на причастность РФ к случаям с «гаванским синдромом»

Аргументы Недели → Политика 13+

25 ноября 2021, 14:22 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал материал американской газеты о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву предупредил РФ о последствиях из-за «гаванского синдрома» у западных дипломатов.

«Здесь, единственное, что можно однозначно отвергнуть,- любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям. Мы никакого отношения к этому не имеем»,- высказал он.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что не может оценивать переговоры Бернса с его коллегами в специальных службах, поскольку это непубличная информация. Однако Песков уверен, что в Москве тема «гаванского синдрома» не обсуждалась с политическими собеседниками главы ЦРУ и с главой государства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости