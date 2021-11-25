Песков опроверг все намеки на причастность РФ к случаям с «гаванским синдромом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал материал американской газеты о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс во время визита в Москву предупредил РФ о последствиях из-за «гаванского синдрома» у западных дипломатов.
«Здесь, единственное, что можно однозначно отвергнуть,- любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям. Мы никакого отношения к этому не имеем»,- высказал он.
При этом официальный представитель Кремля отметил, что не может оценивать переговоры Бернса с его коллегами в специальных службах, поскольку это непубличная информация. Однако Песков уверен, что в Москве тема «гаванского синдрома» не обсуждалась с политическими собеседниками главы ЦРУ и с главой государства.
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