Захарова заявила о наступательных действиях ВСУ в некоторых районах Донбасса

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25 ноября 2021, 13:43 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса. По ее словам, в зоне конфликта наблюдается «тревожная» ситуация.

«Ситуация на Украине вызывает по-прежнему серьезную тревогу, в частности в Донбассе. "Горячие" головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта»,- высказала дипломат.

Представитель МИД отметила, что отчеты специальной мониторинговой миссии свидетельствуют о наступательных действиях ВСУ в районе населенных пунктов Гранитное и Старомарьевка.

Также продолжает поступать информацию об использовании запрещенных Минскими договоренностями вооружений, которые страны НАТО предоставляют Украине, добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский хочет ввести в стране военное положение с 1 декабря.

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