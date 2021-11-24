Псаки заявила, что Вашингтон поддерживает тесный контакт с Киевом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки и Украина поддерживают связь, однако не подтвердила сообщения о возможности отправки дополнительных вооружений Киеву.
Джен Псаки в рамках регулярного брифинга на вопрос журналистов о том, могут ли Штаты отправить на Украину дополнительные вооружения или военных советников, ответила, что ей нечего сказать по данной теме.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что ранее американский лидер Джо Байден распорядился выделить украинской стороне военную помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет средств Пентагона. Псаки уточнила, что при Байдене Вашингтон неоднократно демонстрировал, что может применить ряд инструментов для противодействия "вредоносной активности России".
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