Экс-глава МИД Украины Климкин призвал ввести против России «адские» санкции

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24 ноября 2021, 07:11 Источник: РИА "Новости"

бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Запад ввести "адские" санкции в отношении Российской Федерации в том случае, если страна начнет боевые действия с Киевом.

Павел Климкин в среду, 24 ноября, выразил мнение, что президент России Владимир Путин после ряда внешнеполитических побед "поймал кураж", вследствие чего Москва якобы способна осуществить "масштабные провокации" в отношении Киева.

Дипломат, однако, подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз "работают на опережение" и готовы ответить РФ.

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