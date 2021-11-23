Бывший премьер Украины Азаров: объемов угля, закупленного за границей, стране хватит на 4 дня

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23 ноября 2021, 20:10 Источник: ТАСС

ТЭС, Bernd Wüstneck/globallook.com

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что зарубежные поставки топлива, на которые уповает Киев, крайне недостаточны, а страна в преддверии зимы оказалась в очень сложной ситуации из-за непрофессионализма команды президента Зеленского.

«Впервые за всю историю независимости Украины не проводилась работа по подготовке страны к зиме. Зеленский не признает, что он набрал непрофессиональную команду, а говорит, что все будет хорошо. Я сомневаюсь, что он способен поправить ситуацию, которую надо поправлять уже сейчас. Украина попала в очень сложную ситуацию», - сказал Азаров во вторник в интервью телеканалу «112 Украина».

По мнению экс-премьера, в стране сейчас нужно создавать мобилизационные запасы угля. «У нас же есть свои шахты, есть поставщики угля. Надо организовать работу так, чтобы увеличить добычу и поставки угля на ТЭЦ, - сказал Азаров. - За все это надо платить, но у правительства есть резервный фонд, который можно задействовать. Но никто этим не занимается».

Те объемы угля, которые Украина закупила за границей, экс-премьер считает крайне недостаточными. «400 тыс. тонн угля, которые сейчас идут на семи кораблях, - это нам по хорошей зиме на четверо суток работы. При минус 15 мы потребляем 100 тыс. тонн угля в сутки. Происходит пиар на этих кораблях, вместо того чтобы организовать плановые, ежесуточные поставки топлива на наши электростанции», - заявил Азаров.

В критической ситуации Украину может выручить то, что она пока не отсоединилась от объединенной энергосистемы России и Белоруссии, считает экс-премьер. «Мы еще пока, слава Богу, не отсоединились от объединенной энергосистемы России и Беларуси, как это обещал [премьер-министр Денис] Шмыгаль. У нас по сечению пока еще существует возможность поставки электроэнергии - 3,5 МВт. <...> Это возможность получения электроэнергии в критические моменты, которые обязательно будут», - заключил Азаров.

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