Пентагон реорганизовал специальную группу по отслеживанию НЛО

Министерство обороны США реорганизовало специальную группу, которая занимается отслеживанием неопознанных летающих объектов. Об этом сообщается в распространенном пресс-службой Пентагона заявлении.
Новое подразделение, которое заменит ранее существовавшую группу по изучению неопознанных летающих явлений, будет называться AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, что в переводе означает Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам).
В Пентагоне подчеркнули, что американское министерство обороны очень серьезно относится к информации о вторжении в воздушное пространство США любых летающих объектов, как опознанных, так и неопознанных, и тщательно расследует каждый отдельный случай.
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