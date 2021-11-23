Дипломат Корчмарь рассказал, как Россия может ответить на санкции США против «Северного Потока-2»

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23 ноября 2021, 19:30 Источник: Общественная служба новостей

"Северный поток-2", Stefan Sauer/globallook.com

На американские санкции против «Северного потока-2» Россия должна ответить зеркально, считает дипломат в отставке, советник первого класса Василий Корчмарь.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против судов, которые участвовали в строительстве трубопровода, «вопиющим примером размахивания санкционной дубиной по поводу и без». Лавров пообещал что Россия будет зеркально реагировать на подобные шаги США.

По мнению Василия Корчмаря, речь может идти об ответных санкциях против США и сотрудничестве с Германией в вопросе противостояния рестрикциям.

«С политической точки зрения ответ будет разумным. У нас такая позиция: сколько на нас не наговаривают и клевещут, с учетом того, что монополия на СМИ принадлежит США, то в любом случае будет виновата Россия. Мы это уже видели недавно на примере беженцев, которые пытались через Белоруссию пройти в Польшу. Все равно мы будем виноваты. Могут подключить технических специалистов и договориться с Германией и другими получателями газа, чтобы противостоять этим санкциям. Я неоднократно подчеркивал, что когда Байден заявил об отказе мешать достройке «Северного потока-2», на этом ничего не закончится. Они преследуют свои инициативы. Наша позиция такая: они на нас наступают, преступают все красные линии, превышают лимит нашего доверия, а мы можем реагировать лишь сообразно и адекватно. Тоже ввести какие-то санкции, которые будут мешать США», — заявил дипломат в интервью ОСН.

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