Лавров назвал вопиющими американские санкции в отношении «Северного потока – 2»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник, 23 ноября, что Запад во главе с США использует санкции по поводу и без, а вопиющим примером являются рестрикции в отношении "Северного потока – 2".
Сергей Лавров в рамках форума "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством" отметил, что приметой времени уже многие годы является использование некоторыми государствами Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних санкций, которые "вводятся за все подряд, по поводу и без повода".
Министр иностранных дел России уточнил, что вопиющим примером является то, что "творят с "Северным потоком – 2".
Дипломат подчеркнул, что Москва реагирует на такие недружественные шаги адекватно, руководствуясь задачами поддержания устойчивости российской финансовой системы и экономики.
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