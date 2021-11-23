Депутат ГД Гутенёв осудил намерение США ввести санкции в отношении причастных к «Северному потоку – 2» судов
23 ноября 2021, 10:29
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв осудил намерение США ввести санкции против двух судов и одной связанной с РФ компании, принимавших участие в реализации газопровода "Северный поток — 2".
Владимир Гутенёв подчеркнул, что российская сторона уже привыкла к нарушению и принципов международного права, и правил ВТО. По его словам, как показала практика, подобные усилия являются тщетными. "Собака лает, караван идёт", – заметил парламентарий в беседе с RT.
Гутенёв также выразил уверенность в том, что попытки осложнить введение в эксплуатацию "Северного потока – 2" ещё будут, однако вряд ли это приведет к серьёзным последствиям.
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