США приняли решение не вводить санкции против связанного с ФРГ судна, принимавшего участие в строительстве «СП-2»

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23 ноября 2021, 07:19 Источник: Bloomberg

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Власти США приняли решение не вводить санкции в отношении связанного с властями Германии судна, которое ранее принимало участие в работах по строительству газопровода "Северный поток – 2".

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу доклад на базе закона "О защите энергетической безопасности Европы" для возможного введения ограничений. По словам дипломата, в документе указаны два судна и одна "связанная с РФ" структура Transadria Ltd, имеющие отношение к строительству "Северного потока – 2". Отмечалось, что против Transadria будут введены санкции, а ее судно Marlin будет внесено в список заблокированной собственности.

Глава Госдепа не уточнил название второго судна, указанного в документе, однако, предполагается, что это Blue Ship. Данное судно принимало участие в работе над "почти завершенным трубопроводом", однако ограничения в отношении него введены не были, поскольку оно принадлежит структуре, связанной с правительством ФРГ.

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