Сергей Шойгу: американские стратегические бомбардировщики активизировались вблизи восточных границ России

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23 ноября 2021, 17:40 Источник: ТАСС

Сергей Шойгу, MOD Russia//globallook.com

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с китайским коллегой сообщил об активизации стратегической бомбардировочной авиации Военно-воздушных сил США вблизи восточных границ России.

«В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полетов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три»,- заявил Шойгу во вторник, во время переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Шойгу сообщил также, что «в ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара».

«Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов»,- добавил министр. Он подчеркнул также, что стабилизирующим фактором на этом фоне может стать «российско-китайская координация».

Ранее Сергей Шойгу заявлял, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи границ РФ.

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