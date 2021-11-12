Шойгу заявил, что НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России

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12 ноября 2021, 16:40 Источник: РИА "Новости"

глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках заседания российско-французского Совета в формате "2+2" в пятницу заявил, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи границ РФ.

По словам Сергея Шойгу, в настоящий момент военно-политическая ситуация на территории Европы деградирует. Кроме того, наращивается военное присутствие Североатлантического альянса вблизи российских границ.

Глава Министерства обороны РФ обратил внимание на то, что в силе остаются все российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков возникновения инцидентов.

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