Шойгу заявил, что НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках заседания российско-французского Совета в формате "2+2" в пятницу заявил, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи границ РФ.
По словам Сергея Шойгу, в настоящий момент военно-политическая ситуация на территории Европы деградирует. Кроме того, наращивается военное присутствие Североатлантического альянса вблизи российских границ.
Глава Министерства обороны РФ обратил внимание на то, что в силе остаются все российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков возникновения инцидентов.
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