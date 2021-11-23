Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами во вторник, 23 ноября, заявил, что страна не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
"Кто на кого нападет - Россия на Украину или Украина на Россию?" – озвучил резонансный вопрос Дмитрий Песков и уточнил, что американские и украинские СМИ утверждают, что именно Москва готовится к агрессии против Киева, а российская сторона утверждает, что это украинские военные планируют агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР.
Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Москве не раз заявляла на самых разных уровнях, что РФ не собирается ни на кого нападать и не вынашивает каки-либо агрессивных планов.
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