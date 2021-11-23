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Глава Минобороны Украины Резников заявил, что НАТО в ситуации с Россией планирует помогать Киеву «на опережение»

, 11:00 Источник: ТАСС

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что НАТО в ситуации с Россией планирует помогать Киеву «на опережение»
глава Минобороны Украины Алексей Резников, Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency Pavlo_bagmut/Keystone Press

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страны НАТО заверили Киев в готовности на опережение предпринимать шаги в связи с информацией о "действиях РФ недалеко от украинских границ".

Резников подчеркнул, что его заверили в том, что в настоящий момент проходят очень серьезные консультации между партнерами стран Североатлантического альянса и Европейского союза о готовности предпринять очень решительные шаги в сложившейся ситуации, причем делать это планируется на опережение.

Уточняется, что это касается как политических, так и экономических шагов, а также определенной помощи украинской стороне.

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