Глава МИД ФРГ Маас заявил, что Берлин хочет улучшения отношений с Москвой

Аргументы Недели → Политика 13+

23 ноября 2021, 12:26 Источник: ТАСС

глава МИД ФРГ Хайко Маас, Florian Gaertner via www.imago-i/www.imago-images.de

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил во вторник, 23 ноября, что Германия хочет улучшения отношений с Россией, однако для этого необходим прогресс в решении конфликта в Донбассе.

Хайко Маас подчеркнул, что в настоящий момент Евросоюз нуждается в "единой восточной политике" по отношению к Белоруссии, Молдавии, России и Украине. Дипломат также заметил, что сообщения о "передвижениях российских войск" недалеко от границы с Украиной являются "крайне тревожными".

Глава МИД ФРГ добавил, что сейчас мяч для устранения имеющихся противоречий находится на стороне Москвы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости