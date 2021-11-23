Глава МИД ФРГ Маас заявил, что Берлин хочет улучшения отношений с Москвой

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил во вторник, 23 ноября, что Германия хочет улучшения отношений с Россией, однако для этого необходим прогресс в решении конфликта в Донбассе.
Хайко Маас подчеркнул, что в настоящий момент Евросоюз нуждается в "единой восточной политике" по отношению к Белоруссии, Молдавии, России и Украине. Дипломат также заметил, что сообщения о "передвижениях российских войск" недалеко от границы с Украиной являются "крайне тревожными".
Глава МИД ФРГ добавил, что сейчас мяч для устранения имеющихся противоречий находится на стороне Москвы.
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