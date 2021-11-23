Антонов заявил, что диалог с РФ через санкции является неприемлемым и нарушает международное право

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23 ноября 2021, 07:50 Источник: ТАСС

посол России в США Анатолий Антонов, фото: MFA Russia/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что попытки Соединенных Штатов Америки вести с РФ "диалог через санкции" неприемлемы. Более того, по словам дипломата, они нарушают международное право.

Антонов обратил внимание на то, что американская администрация в течение нескольких лет пытается осложнить российско-европейское сотрудничество в сфере энергетики. В настоящий момент Вашингтон стремятся задержать ввод "Северного потока – 2" в эксплуатацию.

Посол отметил, что подобные попытки неприемлемы, они рассматриваются как конкуренция, которая подрывает принципы свободного рынка.

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