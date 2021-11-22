Экс-депутат Рады Царев предложил разделить Украину

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22 ноября 2021, 18:59 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев назвал сложившуюся на Украине ситуацию «чудовищно несправедливой». Он призывает разделить страну по регионам на сферы влияния России и Запада.

«Если бы регионы, которые ориентированы были на Россию и остались под влиянием России, а регионы, которые ориентированы на Запад, остались под влиянием Запада, то, пожалуй, бы, ни у кого не было вопросов»,- пояснил политик.

Царев считает, что это позволило бы обеспечить «справедливость для населения». При этом он не исключает, что страна столкнулась бы с проблемами, когда огромная часть людей была бы вынуждена переселяться.

«… проблема в том, что ориентировано на Россию гораздо больше населения, чем то, которое проживает в Донецкой и Луганской республике, и это несправедливо»,- резюмировал экс-депутат.

Ранее Царев объяснил, почему военный конфликт между РФ и Украиной неизбежен.

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