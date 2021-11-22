Путин сообщил о готовности России обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу

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22 ноября 2021, 18:49

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил о готовности бесперебойно поставлять газ в Европу. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток - 2"»,- говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что Россия, «Газпром» и «Северный поток-2» виноваты в инфляции, которая наблюдается в странах Европы.

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